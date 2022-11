“¿Me está mamando gallo?”, el ‘Pibe’ Valderrama no creyó que sacaran a Comesaña

La salida de Julio Avelino Comesaña dejó sembrada una multitud de reacciones en Barranquilla. Pese a ser un ídolo de la institución y ganar tantos títulos con el club, los hinchas no estaban nada contentos por la actualidad del ‘Tiburón’, e incluso, algunos pedían la salida del propio DT uruguayo al catalogarlo como “terco”.

El propio Comesaña afirmó que no volvería a dirigir al club y sería un hincha más de la institución. Lo cierto es que al ‘Pibe’ Valderrama le llamó mucho la atención esa noticia, tras darse cuenta de ello en plena entrevista. La reacción es imperdible.

¿Qué dijo Valderrama?

A través de una entrevista con ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el periodista Diego Rueda le consultó al ‘Pibe’ su opinión tras la salida de Julio Avelino Comesaña. Esto le tomó por sorpresa, e incluso sospechó que se trataba de una broma.

¿Cómo es esa vaina? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. Tú me estás mamando gallo... ¿Cómo así? — Carlos 'Pibe' Valderrama

Aunque el desempeño de Junior dejaba mucho por desear, el ‘Pibe’ consideró que no era suficiente para que desvincularan al estratega, recordando que es un equipo que no armó él. Además, el cuadrangular no había terminado.

“¿Cuáles resultados si no se ha acabado esto. Estamos a la mitad de la semifinal y faltan tres partidos. Él no podía cambiar lo mismo que se encontró. El equipo estaba de 14 y llegó a la final de la Copa. ¿Si Junior gana los tres partidos que restan?”. — Carlos 'Pibe' Valderrama

Claramente se le notó la molestia al ‘Pibe’ Valderrama, quien fue dirigido por Comesaña en su trayectoria como futbolista. Juntos dieron la vuelta olímpica en 1993, cuando los ‘Rojiblancos’ se llevaron el título de Liga en ese año.

¿Cuándo juega el Junior?

Con Arturo Reyes de timonel, el cuadro barranquillero se jugará su última vida ante Independiente Santa Fe el próximo miércoles 23 de noviembre, a partir de las 6:30 p.m. (hora local) en el Estadio Metropolitano de la capital atlanticense.