“Festejaron como si fuera la Champions”, Comesaña a ‘Millos’ por ganar la ‘Copita’

Julio Comesaña salió de manera sorpresiva del banco técnico de Junior de Barranquilla y en sus palabras de despedida no dejó títere con cabeza, especialmente habló de Millonarios, rival con el que perdió la final de la Copa Betplay.

Si bien reconoció que el equipo dirigido por Alberto Gamero es el de mejor presente en el FPC, dejó saber que por fuera del país no son la gran cosa.

También que sobre el equipo bogotano echan más flores de las que merece y que él, incluso con una nómina reducida, logró competirles.

Vea acá: Estos son los partidos que transmitirán Caracol y RCN en el Mundial Qatar 2022

Millonarios es superior

“Aquí hay un equipo que jugando es el más colombiano de todos, que es Millonarios. De pronto juega a nivel internacional con ese mismo equipo, jugando bien, y le meten cuatro goles, capaz”

Comesaña criticó los festejos de Millonarios en la Copa

“Ahora ganó un campeonato que, si lo ganamos nosotros, ¿saben qué me hubieran dicho a mí? ‘Es una copita, ahora hay que ganar la Liga’. Millonarios lo festejó como si fuera la Champions”.

Tremenda declaración de Julio. pic.twitter.com/5wbdfCV3zs — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) November 17, 2022

Fortalecidos con el título

“Y se blindaron, todo el mundo se blindó, hasta la prensa. Tenía que ganar Millonarios. Y ganó, está bien, merecidamente. Si nosotros hubiéramos ganado dicen ‘que era una copita’. ‘Junior ganó una copia’”.

Vea acá: Despejando mitos: las verdaderas prohibiciones en el Mundial Qatar 2022

Ni al Manchester City lo elogian tanto

“Estamos hablando de este tema porque yo llevo escuchando de Millonarios las cosas que no he escuchado ni del Manchester City. Y nosotros perdimos así con ellos. Acá les ganamos 1-0 y el otro día, sin delanteros en el primer tiempo, porque no tenía a nadie, les teníamos que haber hecho un gol nosotros primero. Yo no veía tanta diferencia. Sí, son mejores que nosotros, claro que lo son”.