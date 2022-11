Manchester United ya respondió a la ‘declaración de guerra’ de Cristiano Ronaldo

Desde que CR7 revolucionó el fútbol inglés con sus sorpresivas revelaciones acerca de los problemas que ha vivido en los ‘Red Devils’, había incertidumbre por saber qué posición tomaría el club. Ahora que, a través de un comunicado oficial, Manchester United respondió a las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo, queda claro que el problema tardará en solucionarse. Seguramente, una vez termine el Mundial Qatar 2022 el United entregará novedades que definirán el futuro deportivo del astro portugués.

Vea también: ¡Sí pudo estar junto a Guardiola! Cristiano Ronaldo reveló por qué no llegó al City

El 13 de noviembre de 2022, salió a la luz una entrevista que Cristiano Ronaldo dio al periodista Piers Morgan. En esta habla sobre su presente Manchester United, que es bastante tenso por su relación con el entrenador, Erik ten Hag.

Para sorpresa de muchos, CR7 se desahogó y ‘le sacó los trapos sucios’ al club inglés. Sin ’pelos en la lengua’, aseguró que ten Hag intentó sacarlo y otras personas del club hicieron lo mismo. Por eso, él se siente traicionado.

Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado.

Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año sino también la temporada pasada.

— Cristiano Ronaldo