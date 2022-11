¿Quién es ese hombre? Edwin Cardona mostró su cuerpo y dejó claro que está muy ‘fit’

Para nadie es un secreto que, a lo largo de su carrera, el volante paisa ha recibido muchas críticas por su peso. Por eso, cada tanto, él utiliza las redes sociales para acabar con los comentarios al respecto. Tal y como ocurrió en esta ocasión, pues Edwin Cardona mostró su físico mientras entrenaba y demostró que no está gordo, como muchos creen.

El 12 de noviembre de 2022, Edwin Cardona utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar algunos momentos de su entrenamiento en compañía de su hijo. Cardona, contrario a lo que sus críticas esperaban, mostró su cuerpo sin camiseta y se le vio bastante ‘fino’, como dicen en Argentina. Además, acompañó las imágenes con un mensaje positivo de cara al futuro.

Lo mejor está por venir. Bendecido. — Edwin Cardona

¿Qué se sabe sobre el futuro de Edwin Cardona?

Tras un semestre bastante desastroso, ya que jugó muy poco y protagonizó un escándalo por no superar una prueba de alcoholemia mientras conducía, no está muy claro qué pasará con Edwin Cardona. Actualmente, tiene contrato vigente con Racing de Avellaneda. Sin embargo, Fernando Gago no lo ve como un jugador importante y la hinchada no lo quiere ver ‘ni en pintura’.

Debido a esto, hay especulaciones sobre su posible regreso al fútbol colombiano, más específicamente a Atlético Nacional, el equipo de sus amores. El problema es que, según algunas versiones de la prensa, el salario de Cardona estaría cerca de los 100 mil dólares mensuales. La escandalosa cifra, por supuesto, es muy, muy elevada y no sería fácil que le paguen eso en Colombia.

Habrá que esperar para ver qué pasa con Edwin Cardona, pues su salida de Racing podría estar más cerca de lo que muchos esperan.

