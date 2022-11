“Mucho que desear”, Iván René Valenciano liquidó sin piedad a la cantera del Junior

La victoria del ‘Embajador’ en Barranquilla por la Fecha 2 de los cuadrangulares de Liga BetPlay 2-22, fue un duro golpe que desató ‘sablazos’ desde todos los frentes para el ‘Tiburón. Hinchas, periodistas y hasta ídolos del equipo declararon que no soportan la situación de Julio Comesaña y sus dirigidos. Esto quedó demostrado al conocer la fuerte crítica de Iván René Valenciano a la cantera del Junior por la derrota contra Millonarios. ‘El Bombardero’ apuntó a dos juveniles en específico y se ‘despachó’ contra el club.

Durante una transmisión del programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, Iván René Valenciano analizó la derrota del Junior contra Millonarios. En medio de sus declaraciones, se refirió a los jugadores juveniles del ‘Tiburón’ que ingresaron en la recta final del encuentro.

‘El Bombardero’ no tuvo piedad con ellos y lanzó una fuerte crítica. “Mucho qué desear”, esas fueron las palabras del exjugador para la cantera del equipo barranquillero.

Me causaron curiosidad los dos muchachos que entraron... No, no, no. La verdad, si esas son las canteras de un equipo profesional, deja mucho qué desear.

La verdad, entraron los dos ‘sin son, ni ton’.

— Iván René Valenciano