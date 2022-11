James se quiso vestir de héroe para Olympiacos, pero le anularon un gol clave

James Rodríguez quería inspirarse en un partido clave para las aspiraciones del Olympiacos, esto en aras de no perder pisada al Panathinaikos, el líder de la Superliga Griega.

Ante el AEK Athens, en su fortín, James y compañía debían ganar para no perder pisada; sin embargo, las circunstancias no iban a ser tan fáciles. El cucuteño se iba a consagrar con un gol importantísimo, pero el VAR no se lo concedió, y el árbitro central hizo caso a los encargados de revisar la acción.

El gol anulado

Resulta que a los 60 minutos, el cafetero se reportaba con un tanto tras un pase desde la izquierda, enviado por intermedio de uno de sus compañeros. Pese a que James hizo su tarea e impactó de zurda a la portería rival, se invalidó el tanto.

En realidad el gol estuvo bien anulado, por parte de la terna arbitral y del mismo sistema de videoarbitraje, puesto que el asistidor del gol estaba en fuera de lugar. Era un ‘off-side’ algo milimétrico, pero al fin y al cabo debía ser ilícito.

La afición se volvió loca y prendió las ‘bengalas’ para celebrar el gol. Lo más increíble fue que no se concretó y el partido se tuvo que suspender por la cantidad increíble de humo.