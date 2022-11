¿Su último Mundial? Neymar sorprendió con una ‘perlita’ que nadie se esperaba

Falta muy poco para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Todos los ‘cracks’ a nivel orbital están soñando con el ansiado título, dado que podría ser la última oportunidad para ‘tocar la máxima gloria’ del fútbol. Ya lo hizo Kylian Mbappé el año pasado, pero tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo buscan el mismo objetivo.

En los jugadores a seguir, que podrían disputar su último Mundial, hay que ubicar a un tercer referente e ídolo de la afición. Se trata de Neymar, quien a sus 30 años buscará levantar la Copa del Mundo y ser inolvidable en Brasil.

A través de una entrevista con Globoesporte, el atacante reveló que hay altas probabilidades de que estas sean sus últimas justas mundialistas. Este había sido su sueño desde pequeño, tanto para él como para su familia, pero no se sabe qué depara el futuro.

“Jugaré como si fuera el último. Hablo con mi padre, siempre hablamos. Jugamos cada partido como si fuera el último porque no se sabe el mañana.

No puedo garantizar que juegue otra Copa. No lo sé. Depende. Se va a cambiar de entrenador, y no sé si le caeré bien”.

— Neymar