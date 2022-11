¿Salida en falso? Político descartó a Byron Castillo en Qatar, pero lo desmintieron

Faltan pocos días para vivir la gran fiesta del Mundial en tierras asiáticas. El próximo 19 de noviembre se desarrollará la inauguración de las justas, rodándose el balón en el partido entre Qatar y Ecuador. Todos sueñan con estar en el baile, indudablemente.

Hay que detenerse para hablar de la Selección Ecuatoriana, que podría presentar una baja para evitar algún inconveniente de cara al futuro. Se relaciona directamente con Byron Castillo, el centro de la polémica durante varios meses ante las dudas por su nacionalidad. Pese a que la FIFA no descalificó a Ecuador, el TAS fue duro y dejó una sanción económica y deportiva.

¿Estará en el Mundial?

No obstante, la pregunta radicó en saber si podía estar en el Mundial. Hasta la noche del sábado 11 de noviembre, el técnico Gustavo Alfaro no ha presentado su lista de convocados, pero un actor involucrado había dejado la primicia de que Byron Castillo no estaría.

Pascual Del Cioppo, embajador ecuatoriano en Qatar desde el año pasado, se mantuvo en que Castillo no viajaría a dicho país, esto de acuerdo a la información que le han suministrado desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

“Desgraciadamente no viene Byron Castillo. Que venga sería lo máximo, pero desafortunadamente la noticia que tenemos es que no viene. Es una decisión que ha tomado FEF de seguro para evitar problemas”. — Pascual Del Cioppo

La respuesta inmediata

Unos minutos después, a través de sus redes sociales, la propia FEF anunció que solo Gustavo Alfaro conoce los convocados al Mundial, y que nadie más tenía conocimiento de ello.

“El único que conoce los 26 próximos convocados al Mundial (en referencia a Alfaro). El lunes les presentaremos a nuestros convocados”, señaló el trino.

Tocará esperar al lunes 14 de noviembre, cuando Ecuador dé a conocer los futbolistas citados en aras de afrontar ese debut ante Qatar; posteriormente, jugarán ante Países Bajos y después cerrarán la fase de grupos contra Senegal.