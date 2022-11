Germán Cano le contestó a Scaloni por ‘olvidarse de él’ y no convocarlo a Qatar

Cada vez falta menos tiempo para el Mundial de Qatar 2022, que promete grandes emociones. Uno de los llamados a hacer historia es Argentina, que para muchos es la máxima candidata a coronarse vencedora del título ansiado, que se apoda como la ‘Gloria Máxima’ en el fútbol.

Su técnico, Lionel Scaloni, tuvo que tomar la difícil decisión de escoger la lista de convocados, puesto que hay grandes figuras en todos los rincones del mundo. Una de ellas es Germán Ezequiel Cano, un delantero con números extraordinarios a lo largo del año, quien no recibió el llamado.

¿Qué dijo Germán Ezequiel?

Ante el no llamado de Scaloni, el atacante no ocultó la molestia o la frustración de no ser tenido en cuenta ni a la lista de preconvocados. Pese a que tal vez vaticinaba que podía ocurrir, igual tenía la fe intacta y deseó estar compitiendo para su equipo nacional.

A través de una entrevista con Globoesporte, Cano cerró la puerta de la ‘Albiceleste’ y dejó claro que su prioridad es Fluminense, su actual club.

“Podría haber estado en la lista de 55 de la Selección, ¿verdad? Pero si no fuera así, no hay problema. No puedo controlarlo. Lo uqe puedo hacer es lo mejor para el Fluminense, para seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí”. — Germán Ezequiel Cano, jugador de Fluminense

Así mismo, el apodado como ‘Don Germán’ reveló que nadie de la Selección Argentina había dialogado con él, a pesar de que muchos hicieron campaña para que fuera tenido en cuenta.

“Hubo mucha prensa aquí en Brasil y hasta allá en Argentina, pero de la Selección nunca la hubo”. — Germán Ezequiel Cano

El año de Germán Ezequiel Cano

El argentino, con pasado en Independiente Medellín y Deportivo Pereira, tuvo un 2022 imparable. En 63 partidos anotó nada menos que 43 goles y 7 asistencias.

Tal vez ‘Don Germán’ tuvo el infortunio de coincidir como figuras de alta talla en el balompié europeo. El puntero de 34 años quiere seguir enfocado en su club, pero claramente le hará toda la fuerza del mundo a la ‘Albiceleste’, en aras de cosechar su tercer Mundial en la historia.