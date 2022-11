“¡Cancelen eso!”: ‘palazo’ del Tino al amistoso de Colombia contra Paraguay

Debido a la enorme decepción que causó el no clasificar a la Copa del Mundo, muchos le perdieron la pista al equipo masculino de ‘La Tricolor’. A pesar de esto, la Federación Colombiana de Fútbol empezó un nuevo proceso y para arreglar el camino ha programado partidos en los que no hay mucho en juego. Precisamente por eso, Faustino ‘El Tino’ Asprilla dejó claro que no está de acuerdo con la realización del amistoso de la selección Colombia contra Paraguay. De hecho, el exjugador no tuvo problemas en pedir que cancelen el encuentro.

Durante una transmisión del programa ’F90′ del canal ESPN Colombia, ‘El Tino’ expresó su opinión sobre la realización del próximo amistoso de ‘La Tricolor’. El exjugador empezó por señalar que seguramente ni Néstor Lorenzo quiere participar en dicho encuentro. Además, dijo que el juego fue “rebuscado” y que “no cuenta para nada”.

Hasta él (Néstor Lorenzo) se arrepintió de haber pedido este partido... Un partido rebuscado, atravesado y que no cuenta para nada. — 'El Tino' Asprilla

Faustino continuó señalando que él enceuntro podría dañar el presente de algunos jugadores, ya que corren el riesgo de sufrir una lesión.

Eso es buscarle males al cuerpo. Va y se lesiona un muchacho de esos... Falcao viene de una lesión. Volvemos a lo mismo, acaba de salir de una lesión. ¿Para qué lo llamó? James lleva sus cuatro partidito tranquilo con su equipo, déjelo tranquilo allá. David está en vacaciones, déjelo en vacaciones.

Para concluir, ‘El Tino’ fue directo y dejó claro que no vería mal si cancelan el partido.

¡Qué cancelen eso! ¿Eso pa’ qué? — 'El Tino' Asprilla

¿Cuándo es el partido de Colombia contra Paraguay?

El partido de la selección Colombia contra Paraguay, que será el último de 2022, se va a disputar el próximo 19 de noviembre de 2022 en el Venue DRV PNK Stadium en Florida, Estados Unidos. El duelo, para el que Néstor Lorenzo ya confirmó convocatoria, se llevará a cabo solo un día antes del inicio del Mundial Qatar 2022. Precisamente por eso muchos consideran, entre ellos ‘El Tino’, que está atravesado.

