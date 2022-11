“Se agrandó el error”, Sebastián Viera sobre su expulsión ante Pereira

Sebastián Viera, portero de Junior, protagonizó uno de los errores más notarios del fútbol colombiano en este 2022 al terminar expulsado por quitarse la camiseta cuando ya estaba amonestado y su equipo terminó perdiendo, pero él dio la cara y habló de lo sucedido.

En la primera jornada de los cuadrangulares del fútbol colombiano, el portero uruguayo vio la doble amarilla en el minuto 95, después de patear un penal en el minuto 95 para el 3-3 parcial y tras su expulsión, Pereira anotó un tanto más al 99′ y terminó ganando 4-3.

El guardameta, como capitán del cuadro barranquillero, no se escondió, dio la cara y habló de lo que pasó en una entrevista con el periódico El Heraldo.

Viera y su lamento por la derrota

“Lamentablemente nos vamos sin nada en un partido en el que hicimos tres goles y nos pudimos haber ido con un punto al menos”.

Su expulsión

“Obviamente la mía fue diferencial. Quedaban cuatro minutos, y obviamente influyó, pero bueno, qué le vamos a hacer”.

Injusta la primera amarilla y su olvido

“No. La primera amarilla, no fue una amarilla… es más, me la sacó el árbitro en un segundo. No había hecho tanto para una amarilla. No la retuve tanto en el momento. Seguí jugando tranquilo. Después, cuando cobran el penal, lo voy a patear. El árbitro revisaba el VAR y yo nada más estaba pensando: ‘cómo voy a patearlo’”.

El momento de la expulsión

“Vi que era el minuto 90, y puse la pelota (en el punto blanco). De verdad, nada más pensaba en cómo iba a patear ese penal. Sabía que era lo último. Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo”.

“Fue una reacción sin pensar, una reacción de la que caigo en cuenta cuando me acerco a la zona técnica y Héctor Fabio (Báez) me dice que tengo amarilla. Allí recién se me cae la ficha a mí y me doy cuenta de que tenía tarjeta y que me iban a expulsar. Fue algo rápido que no lo pensé, lamentablemente. Nunca lo tuve presente. Pensé en otras cosas, menos en eso”.

Perdón al plantel

“Obviamente presenté disculpas a mis compañeros. Eso está claro. Recibí el apoyo de ellos. Lamentablemente se perdió el partido, eso agrandó el error, y me dolió mucho más. Es algo inexplicable. Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones… no me lo perdono yo”.