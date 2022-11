¿Jhon Durán y Santos Borré juntos? En Alemania piensan llevarse a la ‘joya’

Jhon Jáder Durán ha figurado de gran manera en la Major League Soccer. Pese a que su equipo, el Chicago Fire, no logró meterse en la fiesta de postemporada, el joven paisa ha trascendido y cautivó a la fanaticada. Además, hay una importante lista de equipos que ya preguntan por él.

En primera instancia, se habló del interés del Chelsea, Liverpool y hasta Manchester United para quedarse con sus servicios; no obstante, se suman más pretendientes a la lista. Uno de ellos sabe bien lo que es tener a un colombiano como protagonista en el ataque.

El interés del fútbol alemán

Ya se habla de un nuevo club que ‘sigue los pasos’ de Durán. Se trata del Eintracht Frankfurt, el actual campeón de UEFA Europa League y ya clasificado a los octavos de final en la Champions. Las ‘Águilas’ habrían preguntado por él, según reveló Manuel Veth, periodista alemán.

Cabe anotar que Durán no sería vendido por menos de 10 millones de dólares, la cifra que correspondería a esa cláusula de rescisión para él. Lo cierto es que se ha valorizado de gran manera, y no se descarta que haya un salto de calidad inmediato en el mercado de Invierno.

De acuerdo con la información suministrada, se sabe que el Frankfurt considera que la suma es un poco alta para quedarse con Durán; sin embargo, es una posibilidad que no se descarta y que está allí en carpeta.

Los números de Jhon Jáder Durán

El atacante sumó 30 partidos en todas las competiciones, donde anotó 8 goles y ejecutó 6 asistencias. A su equipo no le fue bien, dado que no clasificó a las finales de la MLS; sin embargo, esto no nubló el interés de tantos clubes por Durán.

El equipo estadounidense quedó en la antepenúltima casilla de la Conferencia Este, con un registro de 39 puntos