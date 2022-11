“No hay otro como él”, en River se rinden ante la zurda de ‘Juanfer’ Quintero

Juan Fernando Quintero tuvo un buen cierre de temporada, a pesar de que su equipo no pudo cosechar algún título de los estipulados con River Plate. Ahora bien, su continuidad está en duda tras la salida de Marcelo Gallardo, pese a que el mismo jugador afirmó que su prioridad es seguir.

Hay rivales muy poderosos que buscan sus servicios, sobre todo de clubes estadounidenses. Su contrato va hasta el 31 de diciembre, y resta esperar si llega a una conciliación con la dirigencia. Lo cierto es que sus compañeros no quieren que se vaya.

Uno de los atacantes de River Plate se pronunció al respecto. Se trata de Ezequiel Barco, quien había llegado como flamante refuerzo para este año en los lares de Núñez.

A través de una entrevista con Súper Mitre, Barco confesó que no querría la salida de ‘Juanfer’, pues sus condiciones le aportarían de gran manera a lo que necesita River para la otra temporada.

“De mis compañeros, el que más me impactó fue Juanfer. No hay otro como él. Tiene una zurda hermosa y es un crack. No hay otra palabra.

Nosotros lo jodemos un poquito para que se quede y no se vaya, pero es una decisión suya”.

— Ezequiel Barco, jugador de River Plate