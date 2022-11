Piqué ‘colgó los guayos’ y el Barcelona se ahorró decenas de millones de euros

Sin duda alguna, que el reconocido central español ‘colgara los guayos’ a sus 35 años fue una noticia que pocos esperaban. Aunque parecía claro que sus mejores días ya pasaron, se esperaba que continuará en la élite del fútbol internacional. Precisamente por eso llamó la atención que, según la prensa española, el retiro de Gérard Piqué provocó que el Barcelona se ahorrara más de cuarenta millones de euros. La cifra exacta, como se esperaba, dejará a más de uno con las manos en la cabeza.

El 3 de noviembre de 2022, Piqué sacudió al mundo de fútbol anunciando, prácticamente de la nada, su retiro del fútbol. Con una publicación en sus redes sociales y un corto mensaje, el histórico central del Barcelona y de la selección española anunció que ‘cuelga los guayos’. El partido del ‘Azulgrana’ contra el Almería, que va a jugarse el próximo 5 de noviembre de 2022, será su última aparición.

He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será.

— Gerard Piqué