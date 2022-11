“Me tembló todo”, así reaccionó el joven que regaló la mochila ‘wayúu’ a Cristiano Ronaldo

El Manchester United se llevó una victoria ante la Real Sociedad, en condición de visitante, con un marcador de mínima diferencia a favor de los ‘Red Devils’. Aunque el equipo deberá cumplir la fase preliminar de cara a octavos de final, hay buenas sensaciones en aras de remontar en la vigente temporada.

Cristiano Ronaldo ha recuperado confianza, por fortuna para él, pues el Mundial de Qatar ya toca la puerta y verá a ‘CR7′ pelear por esa anhelada final. Eso es lo que esperan sus fanáticos, no solo desde lares portugueses, sino en todo el globo terráqueo.

En las afueras del estadio, Ronaldo pudo compartir con un fanático suyo. Se trata de Sebastián Díaz, un joven estudiante colombiano que fue a ver el partido, además de buscarlo y que se dé la oportunidad de estar frente a frente.

A través de un ‘post’ en sus redes sociales, Díaz habló sobre la experiencia de tenerlo cerca y hasta darle un regalo preciado: una mochila wayúu, muy representativa en nuestro país.

“Cuando lo vi acercarse a mí, me comenzaron a temblar las piernas y el corazón se me puso a mil. El mejor momento fue cuando cruzó su brazo y tocó mi hombro para la foto. No me quería cambiar por nadie”.

— Sebastián Díaz, fanático