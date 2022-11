“Tú no me conoces”: amenazante mensaje de jugador del Junior a periodista

Millonarios remontó la serie y venció al Junior de Barranquilla por 2-1 (marcador global) en la final de la Copa BetPlay 2022. Luis Carlos Ruiz y David Mackalister Silva fueron los encargados de anotar los goles para darle el primer título a Alberto Gamero como técnico ‘embajador’.

Tras obtener el último cupo para los cuadrangulares semifinales, parecía que el ambiente en el cuadro rojiblanco mejoraría, pero la derrota contra el ‘Ballet Azul’ volvió a perturbar el entorno del equipo y un jugador lo evidenció.

El periodista Juan Salvador Bárcena, director del medio ‘Habla Deportes’ compartió un audio que le habría enviado el futbolista Edwuin Cetré, quien de forma sorpresiva fue titular Bogotá y que no se tomó de buena manera las críticas recibidas.

Entonces en la foto tengo que salir llorando. Eso no es así, papi. SI un hincha te pide a ti una foto, te la tomas, eso no quiere decir que no te está doliendo lo que pasó, a todos nos duele, pero no salgas a decir que andas en el aeropuerto tomándote fotos como si no te doliera, eso no es así, papi.

Si me tienes que decir algo, dímelo de frente. Tú crees que tienes culé de poder porque estás detrás de un micrófono. Manéjate bien tú también, tú no me conoces.

— Edwuin Cetré