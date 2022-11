“Te aviso y te anuncio que hoy renuncio”: Piqué se retira del fútbol

Gerard Piqué no ha tenido el mejor año durante este 2022, tanto en lo futbolístico como en su vida personal. El internacional español, que hace parte del Barcelona en la actualidad y que es uno de sus jugadores históricos, viene de mal en peor tras el anuncio de su separación de la cantante colombiana Shakira.

En cuanto a lo deportivo, el catalán no ha sido muy tenido en cuenta por su excompañero y ahora técnico Xavi Hernández, que también pasa por un difícil momento tras quedar eliminado de la Champions League. Ante este panorama, el también empresario tomó una dura decisión respecto a su futuro.+

A través de su cuenta de Instagram, el internacional con la Selección de España compartió un video en el que, con un emotivo mensaje, le dice adiós al equipo catalán, en el que pasó la mayor parte de su trayectoria en el fútbol.

He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será.

— Gerard Piqué