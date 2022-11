No creían en ella: Natalia Hernández dejó callados hasta a sus papás con el triunfo de la Selección

El deporte y las artes son disciplinas que siguen considerándose como actividades complementarias a la formación profesional, y aunque sí lo son en muchas ocasiones, en otras se convierte en la vida entera de quien tiene talento y pasión para llegar a las grandes ligas. Las integrantes de la Selección Colombia de Fútbol Sub-17 le han demostrado al país que esos sueños sí se realizan y el mensaje de Natalia Hernández al respecto ha sido claro.

Sus palabras se dieron en medio del homenaje que se hizo a la Selección tras su llegada a Colombia, luego de su participación en el Mundial de Fútbol Femenino que se llevó a cabo en India. En el Movistar Arena las llenaron de premios, elogios, gritos y demás muestras de afecto por su gran desempeño detrás del balón, que las dejó como subcampeonas del mundo.

Natalia Hernández, la número 8 de la Selección se destacó por varias jugadas que la llevaron al centro de las esperanzas de los colombianos durante el mundial de fútbol, como en el partido de la final contra España, cuando remató hacia al arco luego de que Gabriela Rodríguez sacara en tiro de esquina y por poco anota un gol.

La volante del equipo contó ante los micrófonos del Gol Caracol la anécdota detrás del mensaje que mandó desde India a su papás: “El fútbol y la vagancia me tienen jugando la final de un mundial”, pues tiene que ver con su mamá y con lo que ella pensaba de que ella jugara fútbol. La mamá, Liliana Sulez, contó que al otro día de que Natalia le dijo que se dedicaría por completo a fútbol, se desapareció todo el día por ir a jugar al club deportivo Cortuluá y cuando llegó a casa ella le dijo que había cogido el fútbol de vagancia.

“La verdad que siempre esperé que Natalia se dedicara a estudiar y que manejara el fútbol. Pero ella me dijo que el 50 no existe y que se dedicaría 100% al fútbol. (...) Al otro día llegó a las 8:00 de la noche y yo enojadísima porque me dijo que no iba a estudiar. Le dije ‘Natalia, vos cogiste ese fútbol de pura vagancia‘”, contó entre risas la mujer.

El padre de la jugadora, Fabio Hernández, también contó que no pensó ver a su hija exitosa en este deporte tan rápido. “Esperaba algún día verla pero no tan rápido y en un momento histórico como este. Es una sensación que uno no la puede descifrar”, agregó el hombre sobre el momento que vive junto a su hija.

Por último, Hernández aprovechó y mandó un mensaje importante sobre el fútbol y el estudio a los jóvenes del país. “El fútbol también lo veo como una profesión. Puede ser la salida para muchos jóvenes que en este momento necesitan ese apoyo. El deporte es algo muy bonito que te enseña muchas cosas como persona y lo vi siempre como una profesión. El deporte y el estudio pueden ir de la mano y deben convertirse en un pilar fundamental para el país y sus jóvenes”, concluyó.