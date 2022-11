Cuadrado se mandó una ‘palomita’ y dio espectacular asistencia en la Champions

Aunque la ‘Vecchia Signora’ no pasa por un buen momento, el colombiano sigue siendo un jugador clave en el esquema del entrenador Massimiliano Allegri. Esto quedó comprobado al ver la asistencia de Juan Guillermo Cuadrado en Juventus vs. Paris Saint-Germain, por Champions League 2021-22. Con un particular cabezazo, Cuadrado dio el pase previo al gol que empató parcialmente el partido.

Entrando en la recta final del primer tiempo, cuando el PSG ganaba 0-1 gracias a un gol de Kylian Mbappé, Cuadrado entró al área para recibir un pase largo. Juan Guillermo no paró la pelota, sino que le metió la cabeza y la envió al palo opuesto. Allí apareció Leonardo Bonucci, quien empujó el baló dentro del arco.

ASISTENCIA DE CUADRADO Y GOL DE BONUCCI: la Juve llegó al 1-1 ante PSG en la #UCL. pic.twitter.com/RBrxd8m4T9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2022

