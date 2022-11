¿A Europa? Linda Caicedo habló de su futuro y todo lo que le espera el próximo año

Este miércoles, la Selección Colombia Femenina Sub-17 llegó a territorio colombiano, luego del viaje que emprendieron tras conseguir el segundo lugar en el Mundial de la India. En horas de la madrugada, toda la delegación de este seleccionado arribó al país para lo que será un día lleno de reconocimientos.

Primero, el Gobierno se encargó de recibir al equipo dirigido por Carlos Paniagua, en una ceremonia que se realizó en la Casa de Nariño. Allí, el mandatario dio su respectivo mensaje de felicitación y agradecimiento, además de otorgarles un premio económico a deportistas y entrenador.

Posteriormente, en rueda de prensa estuvieron Paniagua y Linda Caicedo, quien se robó casi toda la atención de los medios, que no pararon de hacerle preguntas y una de ellas fue sobre el futuro de su carrera.

La atacante vallecaucana habló sobre lo que resta del año y lo que le espera en 2023. Mucho se ha hablado del interés de varios equipos, entre ellos el del Barcelona de España. Además, habló sobre el descanso que espera tener en esta parte final del año.

Pues ahorita en lo personal, unos días en casa, poder recuperarme mentalmente, disfrutar de mi familia. El sueño mío, como siempre lo he dicho, es salir al exterior, espero que el otro año se me dé, aún no tengo un equipo como tal claro, pero bueno, espero que sea el mejor y la idea es obviamente seguir creciendo como periodista y persona.

— Linda Caicedo