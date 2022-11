“No tuve un padre”, Quintero conmovió al hablar del ejemplo que le dio su mamá

Aunque es reconocido como uno de los futbolistas más talentosos de Colombia, pocos saben que ‘Juanfer’ tiene un origen humilde y lejano a cualquier comodidad. Precisamente por eso, escuchar las palabras de Juan Fernando Quintero sobre la importancia de su madre a lo largo de su carrera conmoverá a muchos. Con una sonrisa en la cara, Quintero destacó el ejemplo que ella le dio en su infancia.

En la tarde del 1 de noviembre de 2022, ‘Juanfer’ Quintero dio una íntima entrevista al canal ESPN Argentina. En esta habló de varios aspectos de su vida deportiva y también personal. Uno de los momentos más interesantes de su charla con el ‘Pollo’ Vignolo llegó cuando habló de su mamá.

El colombiano, quien estaba bastante conmovido, empezó por señalar que creció sin padre y por eso despertó una tremenda admiración por su madre, Lina María Paniagua.

Admiro mucho a mi madre y a mis abuelos. Hoy en día admiro mucho a mi esposa porque mantiene un hogar. A mí me tocó solo con mi madre y con mis tíos. No tuve un padre desde niño. Son esas personas que dices qué hizo y cómo lo hizo. — Juan Fernando Quintero

‘Juanfer’ continuó expresando que el ejemplo de su madre, quien lo saco adelante a pesar de las adversidades, le ha servido mucho ahora que es padre.

Hoy en día soy padre, veo eso y lo reflejó en cómo fue mi infancia. Admiro mucho a esas personas que, con ejemplo, impactan. Y a todas las madres y padres del mundo. Eso es lo que a uno lo llena como ser humano. Dejo de lado el fútbol y voy a lo que es la vida, para mí todos son ejemplares. — Juan Fernando Quintero

Para concluir, Vignolo preguntó si admira mucho a su madre, a lo que Quintero señaló que ella lo ha hecho quien es en la actualidad.

Mucho. Ella sabe lo que representa para mí. Soy muy poco expresivo porque soy así. Pero mi familia me mueve todo, mis amigos de infancia. Soy eso. Cuando salgo del campo, soy eso. Nada me cambia, entonces trato de llevar mi vida común y corriente. — Juan Fernando Quintero

"ADMIRO MUCHO A MI MADRE, A MIS ABUELOS, A MI ESPOSA". Juanfer íntimo en #ESPNF90.

El mensaje de ‘Juanfer’ Quintero a quienes lo critican por su estado físico:

En la misma entrevista, Juan Fernando Quintero respondió a quienes lo critican porque no corre. Con una sencilla frase, el colombiano dejó claro que, si no corriera, no tendría posibilidad alguna de jugar. Además, destacó la exigencia física propia del fútbol argentino y de Marcelo Gallardo, quien lo dirigió varios años en River Plate.

Trato de llevarlo a lo más natural posible y seguramente fallaré un pase o haré alguna cosa mal. Pero trato de no traicionar mi juego. Por ahí recibo mucha crítica por el estado físico. Pero, si uno no corre, no juega, y por algo juego. Todos trabajamos la parte física. Acá en Argentina la parte física es muy importante. Con el entrenador que estuve siempre me exige al máximo y, si te pones a ver, siempre estuve en el campo, poquito o mucho, pero siempre estuve. — Juan Fernando Quintero

