Que si por favor llenan el estadio: el mensajito de Anchico a los hinchas de Santa Fe

Aunque terminó entre los mejores del ‘todos contra todos’, el juego del ‘Cardenal’ no convence a muchos de sus seguidores. Por eso, la asistencia al Estadio El Campín no ha sido la mejor. Para lidiar con esto, Yulián Anchico pidió a los hinchas de Santa Fe que llenen el estadio en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2-2022. El exjugador, uno de los más ganadores en la historia del ‘León’, hizo la particular petición con el objetivo de beneficiar al equipo.

En la tarde del 31 de octubre de 2022, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Yulián Anchico, quien actualmente trabaja con las divisiones menores del club bogotano, mandó un mensajito a los hinchas de Santa Fe. El ídolo ‘Cardenal’ pidió a la hinchada que por favor llenen el estadio en los cuadrangulares, pues el equipo necesita el apoyo desde las gradas.

Un mensajito para la gente de Santa Fe Simplemente quería decirle a toda la gente de Santa Fe que, teniendo en cuenta lo que fue el semestre: la dirigencia cumplió, el cuerpo técnico y los jugadores también... Así que, la gente, por favor, necesitamos ver el estadio lleno en estos cuadrangulares. El equipo lo necesita, es un tema más del equipo. Esperamos que, así como en el último partido, la gente apoye en masa. — Yulián Anchico

Los partidos de Santa Fe en cuadrangulares:

Santa Fe, que quedó en el primer lugar de la tabla al final del ‘todos contra todos’, conformará el Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2-2022. Los rivales del ‘Cardenal’ será Millonarios, el Pereira, cuya permanencia en la Liga está en duda por el escándalo de su reconocimiento deportivo, y Junior.

Cabe señalar que el primer duelo de Santa Fe en los cuadrangulares será contra Millonarios y en condición de visitante, después enfrentará al Pereira y a Junior. En la segunda vuelta el orden se invertirá, por lo que habrá clásico bogotano en la última fecha.

