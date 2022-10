“Platica sí hay”: nuevos patrocinadores se unen para premiar a ‘La Tricolor’ Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 consiguió este domingo un histórico segundo lugar en el Mundial de la India. Las dirigidas por Carlos Paniagua se midieron ante España, que solo pudo conseguir el gol en la recta de final de este encuentro, para así desequilibrar la final.

Por supuesto, la tristeza en las jugadoras se hizo evidente durante la premiación, pero los mensajes de felicitaciones y de apoyo no se hicieron esperar a través de todos los medios. Hinchas, periodistas, familiares y figuras se hicieron presentes para congratular a las jugadoras.

Cabe recordar que ha existido una gran polémica por el tema de los premios que recibirán las deportistas, pese a que se ha aclarado que la FIFA no entrega dotación económica en este tipo de torneos juveniles a los campeones. Sin embargo, las críticas no paran hacia los dirigentes, que no supieron explicar este hecho.

¿Cuál es el nuevo patrocinador que entregará premios a la Selección Colombia Sub-17?

Pues bien, a partir de esto, en las últimas horas la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado de prensa en el que anunció que Bancolombia se unió a la causa de entregar incentivos a las atletas por su participación en la Copa del Mundo.

De igual manera, hace unos días la misma entidad había informado que BetPlay también destinó un monto de dinero para el tema de los premios para las integrantes de ‘La Tricolor’. Esto se suma a lo anunciado por el Ministerio del Deporte, que también dará una suma a las cafeteras.

Por último, también se informó sobre el evento de homenaje que recibirán las jugadoras este miércoles en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá a partir de las 10:45 a. m.