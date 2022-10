FPC, no lo entenderías: sin jugar, un equipo podría salir de cuadrangulares

Este domingo quedaron definidos los equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-II. Para muchos, el gran ausente es Atlético Nacional, el vigente campeón del torneo, que no pudo vencer en su casa a La Equidad.

Sin embargo, se prevé una dura competencia en ambos grupos, en los que ningún cuadro se perfila como favorito. En el A se enfrentarán Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla, mientras que en el B se encuentran Águilas Doradas, América, Medellín y Pasto

Pese a esto, habría grandes dificultades para el calendario y hasta en la participación de uno de estos equipos. En el espacio ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, Carlos Antonio Vélez tocó el tema del Deportivo Pereira y su reconocimiento deportivo.

El analista explicó que en un documento que recibió, hay una carta de César Guzmán, presidente de Patriotas, en la que se habla sobre la posible perdida del reconocimiento deportivo que tendría esta institución, decisión que tendría que tomar el Ministerio del Deporte y que en caso de darse, el equipo podría irse a la ‘B’.

Lo peor es lo del Deportivo Pereira. Yo le pregunté hace unos días al presidente de la Dimayor sobre el caso Pereira y parecía no ser tan inmediato, según sus propias explicaciones. Él me dijo que los abogados estaban en eso y que tal, y que no había... es decir, lo sentí como si eso no fuera ya y resulta que es ya, es ya.

A mí me mandan un montón de documentos y me encuentro cosas como esta. Hay una carta que le envía César Guzmán, que es parte interesada, porque si el Pereira sale, como parece que tendría que suceder, entonces me imagino que revisarían lo del descenso: Pereira se iría para la B y Patriotas subiría, porque Patriotas es el que está más cerquita de permanecer en primera (...)

Le advirtió desde la semana pasada al presidente Jaramillo, el tema del Deportivo Pereira. Se lo advirtió y se lo recordó. Y he consultado con otras fuentes y me dicen ‘evidentemente, hay un recurso de queja, pero no va dentro de este trámite’. Por lo tanto, si está en firme el fallo, quiere decir que el Deportivo Pereira no existe. ¿Y cómo es que un equipo que no existe juega el partido de ayer, y lo gana, y hoy está clasificado?

Y hay una prueba, que dicen ser más contundente, y es una que reposa en Dimayor (...) Este documento, del que solo tengo la portada, indica que evidentemente el mismo Pereira acepta que esa sociedad que está jugando está extinguida y que quieren inscribir una nueva sociedad.

Aquí hay un chicharrón legal, esto no es así de simple. ¿Qué puede pasar? Deportivamente, pueden pasar muchas cosas. Que diga Bucamaranga: ‘venga, cómo así, y Pereira jugó en esas condiciones, yo demando el partido’. Y Bucaramanga está en todo el derecho legal de hacerlo y es el primer interesado, no Nacional. Porque si ‘de facto’, cae el Deportivo Pereira de esta lista de ocho, no es que suba el 9. Por algo lo sacan, eso quiere decir que jugó el último partido de forma ilegal y contra quién fue, contra el Bucaramanga.

— Carlos Antonio Vélez