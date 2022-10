MinDeporte habló sin pena: la Sub-17 dio “cachetada” a los dirigentes del fútbol

Que ‘La Tricolor’ clasificara a la final del Mundial Femenino Sub-17 es un logro que pasó a la historia del deporte colombiano. Por eso, muchos criticaron a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, quienes menospreciaron a las futbolistas en diferentes ocasiones. De hecho, María Isabel Urrutia respondió a Ramón Jesurún por decirle amateurs a las jugadoras de la selección Colombia Sub-17. La icónica pesista y actual ministra del Deporte fue clara y mandó un mensaje al presidente de la Federación.

Vea también: “Estoy esperando el afiche”, ‘El Pibe’ quiere recordar toda su vida a la Sub-17

Ramón Jesurún les dijo amateurs a las jugadoras de la selección Colombia:

Mientras las jugadoras de ‘La Tricolor’ brillan en el Mundial Sub-17, el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, dijo una frase que retumbó entre los hinchas. Jesurún aseguró que ellas son jugadoras ‘amateurs’. Todo empeoró porque sus polémicas palabras llegaron cuando explicaba por qué ellas no recibirían premios por su actuación en el Mundial.

Este es un fenómeno que no es de Colombia. Converso con colegas míos de otras presidencias y dicen lo mismo. Hay que entender que el fútbol femenino tiene 15-20 años de evolución, y lo comparamos con el fútbol masculino que tiene 100 años. Los premios solo se entregan a futbolistas profesionales. Ellas son muchachas amateur. — Ramón Jesurún

Carlos Paniagua, entrenador de ‘La Tricolor’, aclaró la polémica desatada por las palabras de Ramón Jesurún. Paniagua señaló que el equipo sí recibirá premios.

La respuesta de María Isabel Urrutia a la selección Colombia:

El 27 de octubre de 2022, Giovanny Hernández, periodista de RCN Fiesta 900 am, habló con María Isabel Urrutia, actual ministra del Deporte, en Cúcuta. En la corta entrevista, a la cual ComuTricolor y Publimetro tuvieron acceso, Urrutia le respondió a Ramón Jesurún por decirle amateurs a las jugadoras de la Sub-17. Ella empezó por señalar que al Ministerio del Deporte no le importa si ellas son amateurs, o no, y las premiará:

Amateur somos todos... Nosotros respondemos por ellas, les vamos a dar los premios que tenemos por resolución y ley. Al Ministerio no le importa que sean amateurs o lo que sea. Pienso que le están dando un triunfo a nuestro país y una alegría a todos. — María Isabel Urrutia

La ministra continuó señalando que las palabras de Jesurún fueron una salida en falso. Además, aseguró que él debería medir sus palabras cuando habla de mujeres.

A veces la gente sale en falso, y esa es una salida en falso del señor Jesurún. Él es el rector del fútbol en Colombia y debería medir sus palabras cuando va a referirse a las mujeres. — María Isabel Urrutia

Para concluir, María Isabel Urrutia dejó a un lado la pena y dijo que las jugadoras de ‘La Tricolor’ les dieron una cachetada a los dirigentes del fútbol colombiano.

Las niñas prácticamente tienen medalla, entonces eso es darles una cachetada a los directos porque simplemente no las tuvieron en cuenta. — María Isabel Urrutia

>>Más novedades de la selección Colombia en ComuTricolor<<