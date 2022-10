‘Pibe’ Valderrama se ‘paró en la raya’ y exigió premios para ‘La Tricolor’ Sub-17

Este miércoles, la Selección Colombia Sub-17 consiguió una histórica clasificación a la final del Mundial de India de la categoría, tras vencer en los penaltis a Nigeria luego de igualar a cero goles en el tiempo regular.

De esta manera, las dirigidas por Carlos Paniagua clasificaron por primera vez a un seleccionado colombiano a la final de una cita orbital. Al rededor de esta gesta se creó una polémica sobre los premios de las jugadoras y la palabra “amateur”, con la cual se refirió el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, sobre las deportistas.

El tema parece aclarado, ya que se ha explicado que la FIFA no premia de forma económica en campeonatos de estas categorías. Sin embargo, el técnico Carlos Paniagua confirmó que habían llegado a un acuerdo económico para la premiación de las jugadoras con las entidades del fútbol en el país.

Pese a esto, el tema sigue siendo parte de la discusión y uno de los referentes que se ha hecho escuchar es Carlos ‘Pibe’ Valderrama. En Facebook, el medio ‘Golvip’ publicó un video en el que el ‘10′ histórico de la Selección Colombia elogió al combinado nacional, mencionó la palabra “amateurs” y reclamó por sus premios.

¿Amateur cómo? Esas peladas juegan mucho. No ve cómo juegan, que amateur ni que amateur, esas peladas juegan mucho... cuidado vamos a dar la vuelta olímpica.

No le quieren pagar los premios a las peladas dizque porque no son profesionales, que suelten algo para las peladas, las peladas se la ganaron. Esos no son regalos, se ganaron el premio las peladas. Que lo saquen, cómo van a salir con que no hay premio.

— Carlos 'Pibe' Valderrama