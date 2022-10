La Federación, Mindeporte y las empresas: ahora todos quieren premiar a la Sub-17

Desde que el presidente del a Federación Colombiana de Fútbol dijo que las jugadoras de ‘La Tricolor′ no recibirán premios porque son “amateurs”, hubo mucha polémica. Para acabar con el tema, desde el equipo aclararon que la Federación sí las premiará. La buena noticia no llegó sola, ya que la ministra del Deporte dijo que el gobierno también premiará a las jugadoras. Y eso no es todo, porque, tras la clasificación a la final del Mundial Femenino Sub-17 2022, empresarios darán premios a las jugadoras de la selección Colombia.

Vea también: Mindeporte está en el bus de ‘LA TRICOLOR’ femenina: le dará premios a la Sub-17

En la tarde del 26 de octubre de 2022, el abogado Iván Cancino anunció en su cuenta de Twitter que, junto a Christian Daes, CEO de Tecnoglass, y unos amigos, harán ‘vaca’ para premiar a las jugadoras de ‘La Tricolor’.

Tendrán muchos premios ya un grupo de amigos encabezado por @ChrisDaes les tenemos algo para ellas ! Ojalá les lluevan premios ! https://t.co/NMzCrz0WpT — Iván Cancino (@CancinoAbog) October 26, 2022

Daes, también a través de Twitter, se refirió a la clasificación a la final del Mundial Sub-17. Con un corto, mensaje el reconocido empresario de la Costa Caribe aseguró que ellas merecen todo el apoyo.

No se como quedemos en penalties pero esas niñas juegan como profesionales. Que buenas son!!!! Se merecen todo nuestro apoyo. @FCFSeleccionCol Dios este con nosotros. — Christian Daes (@ChrisDaes) October 26, 2022

El Ministerio del Deporte también premiará la Sub-17:

Tras la histórica clasificación a la final del Mundial, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, dio una entrevista a Blu Radio. En esta reconoció el logro de las jugadoras y aseguró que ellas recibirán un premio.

Estamos felices, yo estoy muy contenta porque ya estamos en el medallero. Que sigan así, con esas ganas de competir, que como lo están haciendo, lo están haciendo muy bien. Ya tienen ellas garantizado sus premios aquí en el Ministerio. — María Isabel Urrutia

La Federación sí premiará a las jugadoras:

Carlos Paniagua, entrenador de ‘La Tricolor’, aclaró la polémica desatada por las palabras de Ramón Jesurún. Paniagua señaló que el equipo sí recibirá premios. Además, intentó explicar las polémicas palabras de Jesurún.

Aquí había premio pactado con las jugadoras hasta por los goles convertidos. Por pasar a cuartos hay premio y también por pasar a semifinal. El malentendido que hubo es que la Federación no recibe plata de FIFA por avanzar a cada instancia; de pronto hay confusión. La gente de la Federación siempre reconoció el esfuerzo de este grupo. — Carlos Paniagua

