¡Qué no salgan en las fotos! El protagonismo es de ellas, no de Jesurún, González Alzate y compañía

La clasificación de la selección Colombia a la final del Mundial Femenino Sub-17 2022 es un hito en la historia del fútbol colombiano. Sin duda alguna, el mérito es de las jugadoras, que, contra todo y contra todos, no paran de darle alegrías al país. Sin embargo, cuando los focos deberían estar en ellas, algunos los desviaron hacia los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor. ¿En serio? Ellos, que en diferentes ocasiones dieron espalda a las jugadoras, no deberían aparecer en la foto. No es el momento para que Ramón Jesurún, Álvaro González Alzate, Fernando Jaramillo y demás directivos del FPC les quiten protagonismo a las jugadoras de la selección Colombia.

Vea también: Gabriela Rodríguez no tiene techo: brilla en ‘LA TRICOLOR’ y quiere estudiar medicina

Las “amateurs”:

Aunque las jugadoras de ‘La Tricolor’ han brillado a lo largo del Mundial Sub-17, el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, pronunció, antes del partido de cuartos de final, una frase que retumbó entre los hinchas. Jesurún, tal vez sin contemplar la dimensión de su menosprecio, dijo que ellas son jugadoras ‘amateurs’. Todo empeora al saber que sus polémicas palabras llegaron cuando explicaba por qué ellas no recibirían premios por su actuación en el Mundial.

Este es un fenómeno que no es de Colombia. Converso con colegas míos de otras presidencias y dicen lo mismo. Hay que entender que el fútbol femenino tiene 15-20 años de evolución, y lo comparamos con el fútbol masculino que tiene 100 años. Los premios solo se entregan a futbolistas profesionales. Ellas son muchachas amateur. — Ramón Jesurún

Las “amateurs”, como dijo Ramón, metieron a Colombia en la final y son el mayor orgullo de los seguidores de la selección Colombia en la actualidad. Por eso ellos no merecen salir en la foto.

“Son como mis hijas”:

El menosprecio evidente en algunos momentos contrasta con las tradicionales ‘sacadas de pecho’ de los directivos de la Federación cuando la selección Colombia femenina brilla. Tal y como ocurrió cuando nuestras jugadoras clasificaron a la final de la Copa América Femenina 2022, cuando el mismo Jesurún aseguró que las jugadoras de ‘la Tricolor’ son como sus hijas:

Me llenaron de agua. Tengo una relación muy linda con ellas. Las adoro. Las tengo a todas como mis hijas. Algunas, de pronto, como mis nietas. Muy contento en ese vestuario de alegría y felicidad. Ellas saben que le vamos a entregar, como lo hace el fútbol, a veces no se puede, a veces sí, una gran alegría a 51 millones de colombianos. — Ramón Jesurún

Aquellas palabras no cayeron bien, ya que por esas épocas la Dimayor había ‘echado para atrás’ la Liga Femenina en el segundo semestre de 2022. Por eso, nuevamente, ellos no deberían salir en la foto.

‘Cata’ Usme lo dijo sin decirlo:

Aunque desde la directiva de la FCF hablan como si su relación con las jugadoras fuera buena, ellas han dejado claro que eso no es así. Prueba de ello fueron las palabras de Catalina Usme tras la derrota contra Brasil en la final de la Copa América Femenina 2022.

‘Cata’, una abanderada del fútbol femenino, llenó de ‘vainazos’ a los directivos. Entre líneas, la goleadora dejó claro que el mérito es de las jugadoras, no de los directivos, y que, mientras ellas sigan unidas y convencidas de su lucha, los resultados hablarán por sí solos.

Hay muchas cosas en el camino que hay que empezar a mejorar y a corregir. Pero bueno, nosotras seguiremos haciendo nuestra parte, nuestra labor. Seguiremos siendo más profesionales cada día, dando lo mejor de nosotras, cada día dando un poquito más para poder cumplir este sueño en algún momento. Hay muchas a las que, en el camino, en la vida y en la carrera, cuatro años son demasiado largos. Esperemos qué nos depara la vida. Por mi parte estoy demasiado tranquila, porque, todo lo que pudimos hacer como jugadoras, lo hicimos. — Catalina Usme

¡Qué no salgan en las fotos!

Tras el final del partido que clasificó a Colombia a la final del Mundial, Javier Fernández Franco, ‘El Cantante del Gol’, quien estaba narrando para la transmisión del canal Win Sports, agradeció a Álvaro González Alzate, vicepresidente Federación Colombiana de Fútbol, por acompañar a las jugadoras. Obviamente, sus palabras provocaron que muchos se preguntaran: ¿vamos a quitarle protagonismo a las jugadoras, quienes son las verdaderas gestoras del triunfo?

Agradecimientos al doctor Álvaro González Álzate que está allá acompañando a las muchachas. Abrazo para este directivo de la Federación Colombiana de Fútbol — Javier Fernández 'El Cantante del Gol'

‘El Cantante del Gol’ no fue el único que puso sobre la mesa la importancia de los directivos para la clasificación al Mundial. Comentarios al respecto hubo muchos. En relación con lo anterior, Diego Rueda, uno de los periodistas deportivos más reconocidos y experimentados de país, hizo una llamativa petición durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. Con esta, muchos, entre los que me incluyo, estarán de acuerdo.

De dirigentes saco la mano por Don Tulio Gómez y su hija, que respaldaron siempre en el América firmándoles contrato a las jugadoras por un año, así se compitieran cuatro o cinco meses. A los demás no, empezando por el presidente de la Federación: Ramón Jesurún y Álvaro González. Voy a pedir algo: que no aparezcan en las fotos por favor. ¡No se lo merecen! Es una injusticia que uno aparezca en una foto cuando no ha hecho nada. — Diego Rueda

El mérito es de las jugadoras, sus familias y allegados. Directivos, por favor, no es el momento de jactarse de algo por lo que, sin pudor alguno, no dieron un peso en su momento. Como dijo ‘Cata’ Usme, las jugadoras seguirán siendo más profesionales cada día, darán lo mejor y así, más temprano que tardeo, la Federación y la Dimayor tendrán que darles el lugar que les corresponde.

>>Más novedades de la selección Colombia en ComuTricolor<<