“Llamativo”, Casale ‘no come cuento’ y puso en tela de juicio resultados del FPC

La definición de la fase del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2022-II está de película, ya que hasta el momento, solo Rionegro Águilas Doradas tendría asegurado su cupo en los cuadrangulares semifinales. La jornada 19 se caracterizó por algunos marcadores sorpresivos y una serie de las ya habituales polémicas arbitrales.

Desde hace algún tiempo, en el entorno del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) se ha hablado del tema de las apuestas y la presunta intervención de algunos jugadores en los resultados. Además de exjugadores, algunos periodistas han tocado esta temática, que para muchos toma fuerza por el patrocinio de las casas de apuestas deportivas a equipos y al propio torneo.

Aunque no indicó directamente que se tratara de esto, el periodista Antonio Casale habló en el programa ‘En la jugada’ de RCN Radio sobre la pasada fecha del torneo y manifestó que algunos resultados fueron algo curiosos.

En medio de la discusión sobre las decisiones arbitrales, en este caso la de Nicolás Gallo en el Deportivo Pereira-Atlético Nacional, Casale dijo que alguien le mencionó que estos seguiría pasando “mientras no profesionalicen a los árbitros”, pero el comunicador fue más allá.

El también presentador del canal ESPN señaló que él conoce casos de “profesionales que son torcidos” en diversas esferas, pero que en el fútbol colombiano pasan “cosas oscuras” y desde hace rato.

Ante esto, Andrea Guerrero le preguntó sobre si cree que hay una mala intención detrás de lo que deciden los árbitros y los resultados de los juegos, a lo que Casale respondió de manera afirmativa.

Sí, y no estoy diciendo que de los clubes beneficiados o afectados porque hoy te dan y mañana te quitan, a todos. Estoy diciendo que, y no estoy diciendo nada nuevo, yo no sé por qué, de verdad, aquí hay carteles de apuesta ilegales, todos lo sabemos, pero desde hace muchos años.

— Antonio Casale