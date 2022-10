La ‘Dimayorada’ que le quieren hacer al Deportivo Pereira para mandarlo a la ‘B’

El pasado domingo, Deportivo Pereira recibió en su estadio al Atlético Nacional por la jornada 19 de la Liga BetPlay 2022-II, en un duelo clave por las aspiraciones que tienen ambos cuadros por clasificarse a los cuadrangulares semifinales. Más allá del resultado 1-1, la atención se la robó la polémica decisión del árbitro Nicolás Gallo al sancionar penalti a favor del ‘Verdolaga’ por una mano de Carlos Ramírez en su área.

Este hecho dio para todo y fueron muchos los que reaccionaron ante esto, entre ellos periodistas, referentes y hasta propios jugadores del ‘Grande Matecaña’. Sin embargo, este lunes aparecieron nuevas malas noticias para el equipo risaraldense, o al menos, se dio a conocer lo que planean algunos clubes en su contra.

¿Qué quieren hacer con el Deportivo Pereira?

De acuerdo a lo informado por Javier Hernández Bonnet, director del programa Blu Radio, hay un grupo de dirigentes del FPC que exigen que al Deportivo Pereira se le dé el mismo trato que al Cúcuta Deportivo y sea enviado a la segunda división. Lo anterior se debe, según la citada fuente, a que a la escuadra aurirroja al perder su reconocimiento deportivo ante el Ministerio del Deporte, al igual que el ‘Motilón’, debería empezar su camino desde la segunda división.

¿Quiénes estarían detrás de la propuesta de mandar al Pereira a la B?

En el programa ‘La Titular’ de este martes, el periodista Germán Arango habló sobre el tema y manifestó que detrás de esta propuesta estarían dirigentes de Patriotas y Cortuluá, equipos que desde la próxima temporada disputarán el Torneo BetPlay.

Ahora lo que quieren echar es al Pereira a la B, o sea: ¿qué es esto? Están promoviendo una igualdad de, cómo llamar esto... de circunstancias. ¿Por qué cuando el Cúcuta Deportivo entró en liquidación, cuando perdió el reconocimiento deportivo, etc., ¿por qué entonces para volverlo a recibir como club socio de la Dimayor se fue para la B? Y ¿por qué entonces el Pereira están proponiendo que se vaya a la B? Porque sí, porque Patriotas y Cortuluá deben quedarse en la A. — Germán Arango

Guillermo Díaz Díaz aclaró que en los dos casos existe una gran diferencia y es que el Pereira era una “corporación deportiva”, no era una ‘S.A.’ y, por lo tanto, no era vigilado por la Superintendencia de Sociedades, entonces el equipo risaraldense no entraba en el mismo proceso que se tuvo con el cuadro del Norte de Santander. En el caso del ‘Matecaña’, el caso fue llevado ante un juez de la República, lo que demuestra que son dos caminos distintos para ambas instituciones.

Los argumentos legales de Patriotas son que, el que tiene el reconocimiento deportivo es la Corporación Deportivo Pereira y la Dimayor tiene que aprobar la transición a sociedad anónima del que ahora sería el Deportivo Pereira Fútbol Club S. A.

Por esa transformación jurídica, el cuadro boyacense señalaría que el equipo no existe como tal y que por eso habría un cupo para otra escuadra en la ‘A’, en este caso Patriotas. Cabe aclarar que la Dimayor no es el ente que otorga el reconocimiento deportivo, algo que le compete al Ministerio del Deporte.