¡Haga caso, papito! Técnico de Juventus ‘vació' a Cuadrado y a él no le gustó

Aunque partió como uno de los favoritos del grupo, la ‘Vecchia Signora’ no ha podido asegurar su lugar en los octavos de final de la Liga de Campeones. Por eso, el cuerpo técnico tiene mucha presión y no tolera errores que impidan cumplir con el objetivo. Esto quedó demostrado al ver el regaño de Massimiliano Allegri a Juan Guillermo Cuadrado en Benfica vs. Juventus, por Champions League 2022-23.

En el minuto 23 del partido, justo después del gol de Dusan Vlahovic, con el cual Juventus puso el marcador 1-1, Allegri llamó a Cuadrado. Mientras los jugadores de la ‘Juve’ celebraban el gol del delantero serbio, Juan Guillermo, uno de los capitanes y líderes de la plantilla, recibió un regaño de su entrenador.

Tal parece que a Allegri no le gustó algo que estaba ocurriendo con el colombiano, por lo que aprovechó el espacio previo al saque del medio de Benfica para corregir. Como se pudo observar, ellos intercambiaron argumentos y, ante la insistencia y enojo del entrenador, Cuadrado solo pudo acatar las órdenes.

El gol de Vlahovic:

Tras un tiro de esquina cobrado por Kostic, Dusan Vlahovic aprovechó un desvió y empujó el balón dentro del arco del Benfica prácticamente en la raya. El gol fue convalidado después de la intervención del VAR, pues había que descartar la posición adelantada del serbio al momento de la definición.

¡VLAHOVIC LO EMPATÓ! El serbio apareció tras la pelota parada y tras la revisión del VAR, el juez convalidó el gol y decretó el 1-1 de Juventus ante Benfica en la #ChampionsLeague. pic.twitter.com/G65yLO8gxg — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2022

