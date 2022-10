¿Se dará? Manchester United prepararía una ‘millonada’ por Jhon Jáder Durán

Si de ‘joyas’ se habla en el fútbol colombiano, hay que poner la lupa sobre Jhon Jáder Durán, el atacante del Chicago Fire con pasado en Envigado, la reconocida ‘Cantera de Héroes’ que lo formó. Desde su llegada a la MLS, ha llamado la atención de todo el mundo.

Inclusive, hasta Néstor Lorenzo lo tuvo en cuenta para integrar la Selección Colombia en su reciente gira de amistosos. Probablemente será un referente a seguir en los próximos años, debido a que ya tres grandes clubes han preguntado por él: Chelsea, Liverpool y un tercero, nada menos que el Manchester United.

Lea también: Mal día para Muriel: lo expulsaron y el Atalanta perdió su invicto en Italia

La oferta por Jhon Jáder

De acuerdo con varios medios ingleses de credibilidad alta, como ‘The Mirror’ y ‘The Sun’, confirmaron que el Manchester United está interesadísimo por contar con sus servicios, dado que su nivel en Estados Unidos lo ha puesto a trascender en todo el mundo, sin olvidar que últimamente su liga es cuna de talentos jóvenes interesantes.

La cifra es clara. Lo que pide el Chicago Fire para concretar el traspaso son 10 millones de libras esterlinas, lo que corresponde a casi 15M de euros. De acuerdo con el medio, sus representantes ya empezaron las conversaciones y sería muy probable que dé el salto para el siguiente año.

Los números de Jhon Jáder Durán

El atacante sumó 30 partidos en todas las competiciones, donde anotó 8 goles y ejecutó 6 asistencias. A su equipo no le fue bien, dado que no clasificó a las finales de la MLS; sin embargo, esto no nubló el interés de tantos clubes por Durán.

El equipo estadounidense quedó en la antepenúltima casilla de la Conferencia Este, con un registro de 39 puntos.