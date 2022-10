Atento ‘Millos’ y Costa Rica: ¿Qué dijo Juan Pablo Vargas sobre su lesión?

Millonarios siguió en su caída libre. Después de tropezar 1-0 ante el Deportes Tolima, el ‘Embajador’ ya acumula nada menos que siete partidos sin ganar. Su última victoria fue el pasado miércoles 21 de septiembre, cuando venció por la mínima diferencia al Junior de Barranquilla fuera de casa.

La crisis parece no tener fin, o por lo menos ‘Millos’ pretenderá cortarla en los próximos dos partidos y asegurar la clasificación; sin embargo, una baja siembra la preocupación en el cuadro ‘Albiazul’. Juan Pablo Vargas, defensa central a servicio del club y de Costa Rica, fue sustituido al 43′ por una lesión.

A través de la rueda de prensa, posterior al cotejo ante el Tolima, estuvo Vargas refiriéndose exactamente a su molestia. Allí expresó que no es algo para preocuparse, a falta de una revisión más profunda de su dificultad física.

De acuerdo con el ‘Tico’, hay altas probabilidades de que se haya tratado de un “esguince tipo 1 o 2″ y que decidió abandonar el campo por pura precaución. En términos generales, Vargas está bien y seguro necesitará de un tiempo breve para reponerse.

“Existió el dolor en el momento que tal vez no te permite continuar, porque sabes que hay un compañero al 100% para entrar, y también por precaución para que no se empeore la situación

Cuando volví a entrar, me dan el balón e intenté un pase pero me sentí limitado en la movilidad del tobillo. Por eso pedí el cambio, para no arriesgarme a que sea algo más grave”.

— Juan Pablo Vargas, jugador de Millonarios