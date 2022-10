Hablando de amateurs: arquero del Pasto casi se lleva el balón hasta la casa

Por la jornada 19 de la Liga BetPlay 2022-II, el Deportivo Pasto visita este sábado al América de Cali, en un importante duelo para las aspiraciones de ambos de cara a la siguiente fase. En los primeros minutos no hubo un claro dominador, pero los ‘Diablos Rojos’ estuvieron cerca de irse arriba en el marcador gracias a un error garrafal del guardameta visitante.

Sobre el minuto 16, Ederson Cabezas tenía controlado el balón dentro de su área, incluso la dominaba con los pies y luego la tomó en sus manos, pero luego vino un gran gesto de desconcentración. El cancerbero siguió caminando con el esférico entre sus brazos y se salió de su área. Luego, lanzó la pelota hacia adelante porque, al parecer, creía que habían pitado algo.

Sin embargo, no se había sancionado nada y por supuesto, el árbitro central Wilmar Roldán no dudo en sancionar la mano del portero y el tiro libre para el América. Para su fortuna, no hubo peligro en la siguiente jugada, pero en duelos tan decisivos y como está de apretada la tabla, un yerro de estos le podría salir caro.

El gol de América llegó minutos después del error del arquero

El arquero del equipo pastuso ya había dado muestras de su nerviosismo, pero en el gol de la ‘Mechita’ no tuvo ningún compromiso. Al minuto 37, Juan David Pérez aprovechó una gran asistencia de Esneyder Mena y definió bien ante Cabezas para poner el 1-0 parcial de los dirigidos por Alexandre Guimaraes sobre los de Flavio Torres.