“Es el mejor de Argentina”, Riquelme se deshizo en elogios a Sebastián Villa

Boca Juniors está a solo un paso de llevarse la Liga Profesional Argentina, ya a falta de solo una jornada. Tras esa victoria 1-2 ante Gimnasia de La Plata, con el tanto de Frank Fabra, los ‘Xeneizes’ volvieron a liderar la punta y solo dependen de sí mismos, esto en aras de ganar una estrecha disputa con Racing Club para definir el campeonato.

Una de las piezas clave, a pesar de su situación extradeportiva y molestias físicas, ha sido Sebastián Villa. El extremo de Boca ha deslumbrado a Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, desde mucho antes, pero le dio un ‘golpe de confianza’ antes de sumar un nuevo título.

A través de una entrevista con ESPN, Riquelme volvió a elogiar a Sebastián Villa. Aunque estuvo un tiempo fuera de las canchas, todavía considera que es el mejor jugador de la Liga Profesional Argentina.

“Villa siempre es el mejor y me hizo ganar de nuevo. Hace tres años que estamos en el club, y no tenemos más que palabras de agradecimiento y de cosas buenas para Villa, porque no la ha pasado bien.

Por más que haya tenido problemas grandes, siempre defendió los colores de nuestro club de la mejor manera y competir al máximo”.

— Juan Román Riquelme