El efecto Messi: reconocido periodista rompió en llanto cuando entrevistaba a ‘Lio’

Desde hace varios días se han hecho virales algunas imágenes de la entrevista que Lionel Messi tuvo con el reconocido relator y periodista argentino Sebastián ‘Pollo’ Vignolo’. Esta fue emitida en la plataforma ‘Star+’, pero algunos usuarios de redes sociales subieron algunos apartes de la misma.

Además del ‘Pollo’, su colega, Pablo Giralt, narrador que trabaja para DirecTV, también tuvo la oportunidad de tener una charla con el ahora jugador del París Saint-Germain. Pues, este jueves fue emitida la entrevista y la cuenta del canal en Twitter, publicó un fragmento que ha emocionado a muchos.

En las imágenes se puede ver a Giralt muy emocionado hasta que en un momento se le quebró la voz y pidió que lo dejaran decir unas palabras. Eso sí, tuvo que tomarse un tiempo para decir lo que pensaba y ya luego se dejó llevar por sus sentimientos al contar, entre lágrimas, la historia de su sueño como periodista.

Incluso, en medio de estas palabras, Messi tuvo que consolar al comunicador y posteriormente, le agradeció por ese mensaje.

Muchas gracias, a mí me emociona poder llegar así a las personas, sé que hay muchas personas en Argentina o en el mundo, en general, que siempre me acompañó, me miró desde lo futbolístico, como hablamos al principio, de lo persona que soy. También de lo que puedan llegar a conocer a través de esto, de la entrevista, de las pantallas y también soy un agradecido por el cariño que recibí durante toda mi carrera.

— Lionel Messi