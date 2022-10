Vélez sigue subido en el bus de ‘Millos’ y le ‘bajó la caña’ a triunfo del Pereira

Parece que el bache futbolístico y de resultados que atraviesa Millonarios se alargó más de lo que presupuestaban en el equipo. Este miércoles, el ‘Embajador’ cayó como local por 0-1 ante el Deportivo Pereira, que se llevó el botín de los tres puntos gracias a un gol de Leonardo Castro.

Pese a esto, los dirigidos por Alberto Gamero permanece en la parte alta de la tabla y solo se encuentran a dos puntos de la clasificación, con un partido aplazado por disputar y dos más de las fechas que restan. Lo preocupante es que se viene una seguidilla de partidos y entre ellos también está la final de vuelta de la Copa BetPlay.

Más allá de esto, el periodista Carlos Antonio Vélez, quien ha sido un gran admirador de la propuesta y el proceso de Gamero, se mantiene en su línea y no se ‘baja del bus’ de quienes elogian al cuadro capitalino. En el espacio ‘Palabras Mayores’ de este jueves, el analista señaló que el ‘Ballet Azul’ mereció ganar ante el ‘Grande Matecaña’.

Si algún partido mereció ganar Millonarios fue el de anoche,de los últimos, de la seguidilla en la que no ha ganado, anoche. Veo que tiran voladores por todas partes con relación al Pereira, claro, todo el mundo tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Ustedes me van a excusar, pero una vez más estoy fuera del lote, me salgo de la fila.

Para mí, Pereira tuvo un gran resultado, mas no un gran partido. Es que un gran partido, un gran partido no permite que el arquero sea la figura o que los palos te salven dos veces. Si el partido del Deportivo Pereira hubiera sido un gran partido, a lo mejor Castillo no hubiera sido la figura y la pelota no hubiera pegado dos veces en los palos.

Eso es un resultadazo del Pereira y no un partidazo. Con todo y que se tiraron centros inútiles, Millonarios fue más que Pereira y mereció ganar el partido. No fue así.

— Carlos Antonio Vélez