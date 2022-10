“No sabemos quién pita, si el VAR o los árbitros”, la crítica de Alberto Gamero

Millonarios y Patriotas empataron sin goles en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, dejando a la gente preocupada tras no asegurar la clasificación y tampoco mostrar buen fútbol en comparación al inicio del certamen liguero. Hay suspenso de cara a todo lo que se viene, tanto en la fase final de Liga como en esa segundo partido en la cúspide de Copa BetPlay.

Sin embargo, la molestia total del cuerpo técnico y jugadores de Millonarios fue con la terna arbitral del cotejo. Aparentemente, los ‘Embajadores’ se sintieron perjudicados por las decisiones que se tomaron en el mismo. El desquite iba a ser en la conferencia de prensa.

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, expresó su clara discordia ante el manejo arbitral del encuentro, sin escudarse que “por ellos no ganamos”, pero con la sensación de que las decisiones no habían sido correctas.

“Yo vi la cara de los jueces de línea y no se les veía tan seguros de lo que hacían. Hoy nos damos cuenta que no sabemos quién pita, si el VAR o los árbitros. Esto para el fútbol es duro. No se sabe ni a quién creerle

Pese al reclamo, Gamero admitió que el partido no se pudo ganar por falencias propias. Aunque le había tirado al arbitraje, reconoció que no fue el motivo suficiente para que el equipo tropezara con el empate a ceros, que dejó más un sabor a derrota que a victoria.

“No lo tomen por excusa de que no se ganó por el VAR. No ganamos por las opciones que no metimos. Me voy tranquilo.

Con el gol se pudo abrir el arco, pero nos vemos fortalecidos porque el equipo hizo todo para ganar”.

— Alberto Gamero, entrenador de Millonarios.