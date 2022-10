Cristiano Ronaldo se reencontró con ‘Sir Alex’ Ferguson: como padre e hijo

No cabe duda de que Cristiano Ronaldo ha marcado a una generación con su fútbol y goles. El atacante luso, a pesar de no vivir su mejor temporada con el Manchester United, sigue siendo objeto de grandes ovaciones y aplausos en Old Trafford. Esta vez, obtuvo un importantísimo reconocimiento.

Luego de que marcara los 700 goles oficiales a nivel de clubes, la fecha pasada ante el Everton en la victoria 1-2, el ‘Comandante’ iba a recibir un sentido galardón en medio de su gente. Un emotivo encuentro se iba a presenciar en el ‘Teatro de los Sueños’.

El reencuentro con ‘Sir Alex’

Antes de que iniciara el partido entre los ‘Red Devils’ y el Newcastle United, el histórico entrenador Alex Ferguson bajó a la cancha para hacerle la entrega a ‘CR7′. Cabe anotar que ‘Sir’ Alex lo arropó en el primer ciclo del luso, quien la ‘rompió toda’ en Inglaterra y se dio a conocer en todo el mundo, convirtiéndose en la figura que ahora es.

Su padre futbolístico le entregó el reconocimiento, mientras que los hinchas recordaban el ayer. Un abrazo y un agradable diálogo ‘marcaron la parada’ antes de que iniciara el compromiso.

Cristiano Ronaldo y Sir Alex Ferguson, juntos ❤️



CR7 fue homenajeado por llegar a los 700 goles a nivel de clubes pic.twitter.com/d925h1y7cJ — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) October 16, 2022

Los títulos de ‘CR7′ con Ferguson

Desde su llegada a Manchester United, el luso obtuvo tres Premier League, una Champions League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y dos Community Shield. Así mismo, ganó el Mundial de Clubes en 2008.

Alex Ferguson es reconocido por “darle la grandeza” al club de Manchester, esto luego de dirigir durante 26 largos años (1987-2013). Al finalizar dicha temporada, anunció su retiro.