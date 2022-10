“Me da tristeza”, Eduardo Luis le tiró a Nacional y hasta lo comparó con Junior

Por la jornada 17 de la Liga BetPlay 2022-II, Atlético Nacional visitó a Once Caldas en el Estadio Palogrando, en el que fue la última presentación de Pedro Sarmiento como DT del ‘Verdolaga’. Un error infantil de Kevin Mier, que derivó en el penalti convertido por Ayron Del Valle, le quitó la posibilidad de sumar al equipo antioqueño.

Con la salida de Sarmiento, ahora la expectativa está en lo que será la nueva etapa de Paulo Autuori al frente del ‘Verde de la Montaña’, el cual sigue sin convencer a muchos con su juego y uno de los que lo dejó claro fue el narrador Eduardo Luis López.

Vea acá: Autuori, DT de Nacional, se calentó cuando le preguntaron por Pedro Sarmiento

En el programa ‘Saque Largo’ de este viernes, el relator habló sobre el presente del actual campeón de la primera división en Colombia. El antioqueño manifestó que le da “tristeza” ver jugar a Nacional de la manera que lo hace, cuando tiene en su nómina a grandes jugadores, que le podrían dar otra cara a este cuadro.

Yo no tengo problema en decir que a mí no me gusta. Me da tristeza ver a Nacional, con la nevera llena, jugar así.

— Eduardo Luis