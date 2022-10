De los creadores de “Lomas Turbas”: la nueva broma en la que casi cae Eduardo Luis

Este miércoles, el Deportivo Pasto se llevó un punto de Tunja, luego de empatar a un gol frente a Patriotas en un encuentro por la jornada 17 de la Liga BetPlay 2022-II. Los dirigidos por el tolimense Flavio Torres se pusieron por encima del marcador gracias a la anotación de Leiner Escalante al minuto 20.

La alegría no les duró mucho, ya que en el tiempo de descuento, el juez central decretó penalti a favor del conjunto local y luego de repetir el cobro, por adelantamiento, Iván Rivas lo transformó en gol antes de irse al descanso. Más allá de lo ocurrido en el terreno de juego, hubo una imagen, o más bien, un audio que le sacó una sonrisa a más de uno.

La broma en la que casi cae el narrador Eduardo Luis López

El narrador Eduardo Luis López se mantiene atento a todo y por supuesto, siempre tiene un espacio para dedicarle a los seguidores de las transmisiones de Win Sports. En medio del juego entre boyacenses y nariñenses, el relator antioqueño saludó a algunos de los televidentes hasta que hubo un mensaje que lo hizo detener.

El usuario de Twitter denominado como @Irriducibili envió un saludo desde un particular barrio de la ciudad de Lima en Perú. Eduardo Luis con naturalidad leyó: “Saludos desde el barrio Ledezma... no, ese no lo voy a leer. En Lima, un abrazo”, terminó con risas. “A toda la gente de Ledezma, un abrazo especial”, concluyó, al evitar la broma con el barrio “Ledezma Madas”.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlauy 2022-II?

Con este empate, el Deportivo Pasto llegó a 30 puntos y se mantiene, por ahora, en el primer lugar de la tabla de posiciones, aunque tiene dos partidos más que Millonarios, que es segundo con 28 unidades. Por su parte, Patriotas es 18 con apenas 14 unidades en 17 encuentros disputados.