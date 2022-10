Tulio Gómez teme por su ‘billete’: no admite que el América quede eliminado

El América desperdició muchas oportunidades de gol en el Clásico del Valle, ante el Deportivo Cali, y su rival le pasó factura robándole la victoria en el Estadio de Palmaseca, un ítem que provocó su salida de zona clasificatoria. Los hinchas quedaron muy desengañados por la caída dolorosa, mientras que en la dirigencia aún se mantiene a la expectativa.

El máximo accionista del ‘Escarlata’, Tulio Gómez, no ocultó su miedo de que el club no quede metido entre los ocho clasificados a cuadrangulares. Es más, había dejado claro que no se puede perder más, si la intención de Alexandre Guimarães y sus dirigidos radicaba en meterse allí.

¿Qué dijo Tulio?

A través de una entrevista con Caracol Radio, Tulio admitió que no le gustó la imagen de su equipo en la derrota, calificándola como un “regalo” para los dirigidos por Jorge Luis Pinto.

“El partido no lo podíamos empatar y lo regalamos. En el intermedio le dije a los compañeros que estaban conmigo, ‘el que no los hace los ve hacer’. Regalamos el partido y dilapidamos muchas oportunidades”. — Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali

¿Seguiría Guimarães?

A pesar de que se ha brindado el respaldo suficiente al técnico de la ‘Mechita’, Tulio dejó claro que “no estar dentro de los ocho es un fracaso”, por lo que podría entrar en duda la continuidad del timonel.

“Vamos a ver cuando termine el torneo evaluaremos, es prematuro decir quién sale quién entra y quién se queda. Terminado el torneo hacemos un balance”. — Tulio Gómez, máximo accionista del América

¿Peligra el ‘billete’?

De acuerdo con Gómez, la no clasificación podría peligrar los ingresos del club. Esta ya sería una obligación vital, si ya se tiene en cuenta el ítem económico. Además, es necesaria la clasificación a Copa Sudamericana al menos, si se contempla seguir en pie con el proyecto de la sede deportiva.

“Estamos construyendo la sede deportiva y la idea es este año buscar nuestro punto de equilibrio. Los equipos grandes no pueden estar fuera de los ocho y deben ir a torneo internacional; si no, no cuadran las cuentas”. — Tulio Gómez, máximo accionista del América

Próximo partido del América

Los ‘Diablos Rojos’ jugarán su próximo partido de locales ante Jaguares de Córdoba. Dicho encuentro será el miércoles 12 de octubre a partir de las 8:05 p.m. (hora local) en el Olímpico Pascual Guerrero.

Actualmente el club está en la undécima casilla liguera, con un total de 23 puntos y otros 12 pendientes por jugar.