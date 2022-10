James no se ‘achicó’ al decir que hasta los más grandes “han fallado penaltis”

Este domingo, James Rodríguez volvió a tener acción con el Olympiacos y fue protagonista de la victoria como visitantes por 1-2 sobre el OFCI Creta, aunque no del todo por lo positivo. El colombiano falló un penalti, pero luego tuvo una pequeña revancha al dar una buena asistencia de gol.

Pese a esto, el centrocampista cucuteño se destacó durante los 45 minutos en los que estuvo en cancha y posteriormente, al final del partido, dio algunas declaraciones sobre lo que fue este juego y expresó sus sensaciones en estas primeras semanas en el fútbol helénico.

El ‘10′ fue claro al responder a la pregunta sobre la posibilidad que desperdició al fallar el penalti y manifestó que esta jugada no le afectó y que es normal que en el fútbol se den acciones de este tipo, incluso en los más grandes futbolistas.

Es parte del fútbol, grandes futbolistas han fallado penaltis. Tengo una mentalidad fuerte, no me afectará, hice buenos pases. No me importa que no marque, quiero es que gane el equipo.

— James Rodríguez