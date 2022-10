Le siguen dando ‘palo’ a Sinisterra por “defraudar” a su equipo en Inglaterra

Luis Sinisterra inició bien su paso por Leeds United, pero no le perdonaron su reciente expulsión, que muchos catalogaron como “infantil” e “imperdonable” en el radar del Leeds United. En ese partido, no pasó de un empate a ceros frente al Aston Villa; muchos creen que hubiera ganado, si no fuese por la doble amarilla al colombiano.

A raíz de ello, muchos aprovecharon y le ‘apuntaron’ a Sinisterra, quien se perderá el próximo partido de su equipo por la Premier League, esto lógicamente para cumplir con la respectiva fecha de suspensión. La gente no quedó nada contenta.

¿Qué dijeron de Sinisterra?

El gran crítico de Sinisterra fue Paddy Kenny, voz autorizada del club y quien fue arquero durante varios años. A través de una entrevista con el medio ‘Football Insider’, el referente sostuvo que lo de Sinisterra fue infame, llegando al hecho de que “debería ser castigado en el club”.

“Es una estupidez. No entiendo por qué los jugadores hacen eso incluso cuando no están amonestados. No tiene ningún sentido. Este era un partido que el Leeds debía haber ganado, pero han sido defraudados por un jugador y eso les ha costado. Estúpido es la única palabra que se me ocurre para una expulsión así”. — Paddy Kenny, exjugador del Leeds United.

Así mismo, Kenny sostuvo que podría pasar un buen tiempo para que vuelva a jugar, dada una aparente molestia que podría tener el club con su última actuación. Pese a que empezaba a marcar goles, su actitud habría dejado mucho por desear.

Por su parte, el técnico dejó claro que hablará con Sinisterra para que no se vuelva a repetir, aunque “tenía bastante claro de que no fue una decisión inteligente”; no obstante, elogió su calidad como futbolista.

¿Cuándo volvería a jugar Sinisterra?

El extremo volvería a jugar el próximo domingo 16 de octubre, cuando su equipo reciba al Arsenal en la fecha 11 de la Premier League.

Por ahora, el Leeds jugará el domingo 9 ante el Crystal Palace en condición de visitante. Actualmente, los ‘Peacocks’ están ubicados en la casilla 13 de liga, con registro de 9 puntos.