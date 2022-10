“A la rueda de pan y canela”, así defienden un tiro de esquina en Rusia

El fútbol ruso es caracterizado por dejar algunas ‘perlitas’. La liga de Wilmar Barrios, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba, entre otros colombianos, brinda un espectáculo total. O si no, pregúntenle al FK Khimki, el conjunto dirigido por Spartak Gogniev.

A pesar de que su equipo perdió, en el último partido, frente al Ural con un marcador de 2-1 en contra, todo el mundo se quedó con una jugada bastante peculiar desde un tiro de esquina.

La ‘rondita’ en el córner

Luego del tanto inicial, que se dio por obra y gracia de Aleksei Kashtanov a los 4 minutos para el beneficio del Ural, de inmediato el Jimki debía ir por el empate. Sea como sea, había que igualar la contienda rapidito.

Sobre los 21 minutos del partido, cuando se registró un tiro de esquina a favor, ocurrió esta llamativa jugada. Los jugadores se reunieron entre ellos, agarrados de las manos, para buscar el contacto con la pelota, como si se tratara de un juego de niños.

Los defensores no sabían qué hacer y no entendían lo que ocurría en el campo de juego. Definitivamente, una acción para ver una y otra vez. Para desgracia del Khimki, no se pasó de la derrota, que lo dejó en la penúltima casilla del campeonato con 15 puntos.

Para quem não viu, aqui fica o lance de bola parada peculiar do FC Khimki de Spartak Gogniev esta tarde em Yekaterinburg. Volto a lembrar que o lance não teve qualquer resultado prático. (🎥 телеграм-канал Мир Российской Премьер-лиги) pic.twitter.com/H6JnAISvgV — Joel Amorim (@Vostok1981) October 7, 2022

¿Cómo va la tabla en el fútbol ruso?

El sólido líder del campeonato es el Zenit de San Petersburgo, que tras su igualdad llegó al umbral de los 30 puntos; lo persigue el CSKA de Moscú, que registra 24 unidades.