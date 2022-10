Extraño caso de joven que desapareció en juego del América y terminó en vía de Cali

Un extraño caso de desaparición y aparición de una joven ocurrió en la ciudad de Cali, más específicamente en el estadio Pascual Guerrero. Las autoridades y allegas de una joven hincha del América de Cali buscan determinar qué ocurrió en el periodo de cuatro horas en las que, según asegura, no sabe qué pasó y estuvo desaparecida.

Identificada como Catalina Herrera, esta mujer relató que se encontraba en el escenario deportivo de la capital vallecaucana con su hermano y luego, de acuerdo a lo contado en redes sociales, salió de los baños de este recinto y sin saber cómo, terminó en la autopista Suroriental de esta ciudad. Todo inició en la noche del pasado domingo, en el duelo que enfrentó a los ‘Diablos Rojos’ frente al Atlético Nacional.

Según Herrera, ella y su hermano llegaron a ocupar sus puestos en la tribuna occidental del ‘Pascual’ para ver este clásico. Sobre las 6:40 p. m., cuando terminaba el primer tiempo, Catalina le dijo a su hermano que iría al baño y le dejó el bolso con su teléfono móvil. Los minutos transcurrieron y la joven no regresaba a su lugar en la grada.

El encuentro finalizó y sobre las 8:00 p. m., esta mujer no apareció y su hermano, en medio de la angustia, pidió ayuda para encontrarla. De igual manera, alertó a su familia, amigos y demás allegados para dar con su paradero.

Mientras su hermano buscaba ayuda, Herrera apareció en la autopista Suroriental, como ella misma relató en su cuenta de Twitter. En sus publicaciones señala que estaba “totalmente desubicada”, que no supo dónde estaba su carro y tampoco recordaba ningún número de teléfono.

Mi gente linda, al terminarse el primer tiempo tenía ganas de ir al baño, cuando salí de ahí, estaba totalmente desubicada, no sabia donde estaba, no supe donde estaba el carro, no recordé de ningún número de teléfono — Catalina (@CataHerrera21) October 3, 2022

En tuits posteriores, explica que su primer recuerdo fue verse en la autopista, donde le pidió ayuda a un motorista de un bus para que la acercara al Valle del Lili, en el sur de Cali. Posteriormente, fue dejada en el centro comercial Jardín Plaza y desde ahí pudo caminar hasta su apartamento.

“Mis papás con mi hermano fueron a preguntar para ver las cámaras, pero al final no pudieron ver nada, las claves al señor nunca le dieron, no funcionó... no sé, al final no se pudo”, contó la joven, a quien no le robaron nada, ya que había dejado sus pertenencias con su hermano.

Ante las preguntas sobre su se había ido a ver con alguien al baño, Herrera desmintió esta teoría y reiteró que solo fue al baño y luego ya estaba en la autopista, sin recordar nada en medio de los dos hechos. Frente a esto, el interrogante continúa, puesto que no se sabe con claridad lo que ocurrió y la Policía metropolitana de Cali indicó que no tiene datos sobre el caso ni conocer alguna denuncia.