Valenciano se le fue encima a Millonarios por sostener a Gamero sin títulos

América de Cali recibió a Atlético Nacional el domingo anterior, en el que fue el partido más importante de la jornada 15 de la Liga BetPlay 2022-II. El encuentro terminó igualado a cero goles y los ‘Diablos Rojos’, por ahora, se mantienen afuera de los ocho.

Respecto a este tema, son muchas las opiniones que se han generado y uno de los cuestionamientos es si el técnico Alexandre Guimaraes continuaría en el equipo vallecaucano si no consigue clasificar a los cuadrangulares. Este lunes, en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports debatieron sobre el tema y algunos panelistas se sacaron chispas.

El periodista argentino Mariano Olsen y el exjugador Iván René Valenciano se enfrascaron en una discusión. Para hablar del caso de Guimaraes, el ‘Bombardero’ señaló que Alberto Gamero es el único técnico del fútbol colombiano al que mantienen sin conseguir sus objetivos.

Al único entrenador que le permiten no conseguir los objetivos es Alberto Gamero, de resto a ninguno.

No me vengan a echar cuento ahora aquí que ‘no, es que está haciendo muy buen trabajo Guimaraes’, no. Si no consigue los objetivos... aquí al único entrenador que sostienen sin conseguir los objetivos, se lo digo claro, es Millonarios con Alberto Gamero.

— Iván René Valenciano