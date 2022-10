“Junior no es un circo”, Comesaña ‘vació' a periodista en plena rueda de prensa

El duelo entre el ‘Tiburón’ y el ‘Azucarero’ no tuvo muchas emociones. Por eso, lo que dijo el DT colombo-uruguayo terminó robándose la atención. Resulta que Las palabras de Julio Comesaña después de Junior vs. Cali, por Fecha 15 de Liga BetPlay 2-2022, fueron un regaño para un periodista, y todo por una pregunta sobre Nelson Deossa.

Junior le ganó al Cali:

En la noche del 2 de octubre de 2022, Junior enfrentó al Cali en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Tras 90 minutos bastante disputados, en los que el ‘Azucarero’ se defendió bien y el ‘Tiburón’ careció de creatividad, Carlos Bacca metió el único gol del partido en el 90+4′.

Julio Comesaña se enojó en la rueda de prensa:

Luego del partido, Julio Comesaña atendió a los medios en una rueda de prensa. En esta le preguntaron, si estaba preocupado por “morirse de hambre con al nevera llena”, ya que Nelson Deossa estaba en el banco y el periodista consideraba que debía entrar. La pregunta no le gustó ‘ni cinco’ a Comesaña, quien procedió a pedirle al periodista que se informe y analice mejor.

No sé qué quiere decir con la nevera llena. ¿Cuáles cambios? Hay cinco cambios y los hago cuando creo que lo que voy a poner me va a mejorar o dar lo que necesitamos Tenemos un equipo con mil dificultades. Hay que informarse bien y analizar bien las cosas. Para colmo, ayer se lastimó Hinestroza, que es un hombre que nos da muchas posibilidades: de lateral izquierdo, de extremo por izquierda, derecha, hasta de volante, tiene experiencia, media distancia y es un toro que va todo el tiempo. Y no está Uribe. — Julio Comesaña

Comesaña continuó dejando claro por qué Deossa no jugó.

Él (Deossa) no jugó porque creo que debo cuidarlo y saber cuándo lo meto. Después, de extremos no están ni Albornoz, ni Pajoy, los dos están lesionados. Hómer Martínez hace rato... El tema no es quién entra, el tema es quién sale, a quién saco en un partido como estos. — Julio Comesaña

Para concluir, el DT colombo-uruguayo aseguró que no le dará a Nelson Deossa la responsabilidad de sacar de las dificultades a Junior. Además, explicó por qué no Deossa casi no ha jugado desde su llegada al equipo barranquillero.

Quiero ser claro con el tema de Deossa, porque me da pena con el muchacho. Todo el mundo habla y habla, pero nadie dice cuáles son los argumentos de peso para que sea titular en Junior. ¿Cuáles son? ¿En dónde están sus antecedentes? Amigo, esto no es un circo. Esto es un equipo en serio. Estamos en una situación muy difícil y no salimos de la dificultados. Y la tienen que enfrentar los mayores, no los jóvenes que están haciendo sus primeras armas. Ya le tocará... Ahora lo llamaron a la selección, nos alegremos todos, magnífico y ojalá que le vaya muy bien. Yo a él, como futbolista, no lo conozco. Lo conozco del Huila, cuando jugaba allá en el dos (línea de volantes) del Huila. Algunos partidos lo vi, pero no estaba mirando al Huila porque estaba en la B, estaba mirando otras cosas. Parece que estamos pidiendo a un hombre que va a entrar y le vamos a poner la mochila al hombro para que nos arregle un problema de estos. ¡No, lo arreglan los mayores que estén en condiciones e jugar! Esa es mi posición... Ojalá pudiéramos ir ganando 2-0 para meterlo y que juegue tranquilo. — Julio Comesaña

*Ver a partir del minuto 4:02

