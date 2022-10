Jhon Jáder Durán se reportó con doblete y demostró por qué está en ‘LA TRICOLOR’

Como solo tiene 18 años, muchos consideraron que Néstor Lorenzo no debió convocar al delantero antioqueño a la selección Colombia. A pesar de esto, él le dio minutos en los partidos amistosos contra Guatemala y México. Además, una vez se desligó de ‘La Tricolor’, volvió a su club y no tardó en dar de qué hablar. En esta oportunidad, hubo dos goles de Jhon Jáder Durán en Cincinnati vs. Chicago Fire. Sus tantos encaminaron una nueva victoria de su equipo en la MLS 2022.

El prime gol de Jhon Jáder Durán:

El primer gol de Jhon Jáder Durán llegó en el minuto 54 del partido, cuando el marcador estaba 0-0. Tras un gran pase al espacio de Brian Gutiérrez, el colombiano quedó ‘mano a mano’ con el arquero de Cincinnati y la ‘mandó a guardar’ con un zurdazo.

OK FIRST HERE'S JHON'S pic.twitter.com/gzdf8mAlSA — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) October 2, 2022

El segundo gol de Jhon Jáder Durán:

Poco después, en el 75 , cuando Chicago Fire ganaba 0-2, Durán aprovechó otro pase al espacio de Gutiérrez y anotó el 0-3. En esta ocasión, definió por encima del arquero y demostró que calidad no le falta.

Chicago Fire se pegó un susto, pero ganó:

Con el segundo gol de Jhon Jáder Durán, que fue el 0-3, parecía que Chicago FIre iba directo a una goleada. Sin embargo, Cincinnati despertó y anotó un par de goles en el 78′ y el 89′. Al final del tiempo de adición, el equipo local no pudo empatar y Chicago Fire ganó 2-3.

