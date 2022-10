Cuadrado asistió ‘sin querer queriendo’ y Juventus metió terrible golazo

Tras su participación en los partidos amistosos de la selección Colombia, el volante antioqueño regresó a la ‘Vecchia Signora’ y fue importante en la goleada lograda. Resulta que hubo una asistencia de Juan Guillermo Cuadrado en Juventus vs. Bologna, por Fecha 8 de Serie A 2022-23. El ‘Panita’ casi ‘sin querer queriendo’ asistió en el tercer gol del emocionante partido.

Vea también: Bernardo Espinosa sigue vigente y se reportó con asistencia en LaLiga de España

Llegando al minuto 62, cuando Juventus ganaba 2-0, la defensa de Bologna rechazó el balón después de centro. Cuadrado, quien estaba esperando el balón por la banda derecha, saltó y mandó la pelota directo al área con un cabezazo.

Una vez el colombiano cabeceó, el balón picó en el borde del área y desacomodó a la defensa rival. Arkadiusz Milik aprovechó la desconcentración del Bologna y sacó un potente zurdazo, la ‘mandó a guardar’ y anotó el 3-0 definitivo.

¡UN REMATE INATAJABLE! Tremendo zurdazo y golazo de Milik para el 3-0 de la Juventus frente a Bologna en la #SerieAxESPN.



📺 Mirá la #SerieA en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/V54Oe9cURU — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2022

Jhon Janer Lucumí fue suplente en Bologna:

Aunque ha sido titular desde su llegada, el entrenador del Bologna optó por dejar a Jhon Janer Lucumí en el banco para el partido contra Juventus. Debido a que estuvo en la convocatoria de la selección Colombia para los partidos amistosos contra Guatemala y México, el colombiano no estuvo en los entrenamientos previos al juego y por eso no entró. Por la misma razón Juan Guillermo Cuadrado no fue titular, solo que él sí entró al campo en el segundo tiempo.

>>Más novedades de colombianos en el exterior en ComuTricolor<<